Aydın’da sezonun ilk kestanesi 250 liraya satıldı

Aydın'ın Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerinden kestanede, hasat sezonu başlarken borsada düzenlenen sezonun ilk kestane alım törenine, farklı ilçelerden 5 üretici toplam 100 kilogram kestane getirdi. Kestane, 250 liraya sembolik fiyattan satın alındı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin, kestane üretiminde dünyada dördüncü sırada yer aldığını, Aydın'ın da ülkedeki üretimde ilk sırada kendisine yer bulduğunu söyledi. Aksoy, "Aydın ili, 23 bin tonun üzerinde kestane üretimine sahip bir kent. Bu ürünün, önemli bir kısmı ihraç edilebiliyor. Farklı alanlarda kestanenin işlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili de çeşitli işletmeler faaliyetlerini sürdürüyor" diyerek sezonun üreticilere hayırlı olmasını diledi. Kestanenin geçen yıl ortalama 29 lira 51 kuruştan işlem gördüğünü ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bu yıl 35 liranın üzerinde bir fiyat öngördüklerini dile getirdi.



ÖNEMLİ BİR KENT

AYDIN Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kestanenin Aydın için önemli bir tarım ürünü olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili aldığımız Aydın kestanesi, Türkiye kestane üretiminin yüzde 31'ini karşılıyor. Bu ürünün kıymetlenmesi, katma değer kazanması adına Ticaret Borsası olarak her türlü çalışmanın içerisinde yer alıyoruz" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE

DİĞER