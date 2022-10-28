Kuşadası’nda hem tatil hem sağlık

"Kuşadası artık hem tatil, hem sağlık" mottosu üzerine kurgulanan filmde; Kuşadası'nın doğası, denizi, lezzetleri gibi pek çok tatil olanaklarının yanı sıra, obezite cerrahisinden saç ekimine, diş tedavisinden estetik cerrahiye kadar birçok alanda sunduğu tam teşekküllü hizmetten termal sularına kadar, en sağlıklı turizm merkezi olması vurgulanıyor.



TAM TEŞEKKÜLLÜ

"Kuşadası'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında turizm çeşitliliği açısından sunduğu farklı hizmetler de var. "Diyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; bunlardan birisi de günümüzde popülerliği gittikçe artmış olan sağlık turizmi. Biz de Kuşadası'nda bu konuda hizmet veren tam teşekküllü sağlık merkezlerine sahibiz. Her mevsim binlerce ziyaretçisine ev sahipliği yapan Kuşadası, sağlık turizmiyle de yurt dışından gelen binlerce insana şifa oluyor" dedi. Film, sağlık turizminin başlıca destinasyonlarından İngiltere, İrlanda, Belçika, Fransa ve Hollanda'da İngilizce seslendirmeli ve altyazılı olacak şekilde yayınlanıyor.



TANITIMA KATKI KUŞADASI

Ticaret Odası'nın, Facebook'ta 1 Milyon 400 Bine yaklaşan, instagramda ise 24 Bin takipçisi bulunan Kuşadası Güvercin isimli tanıtıma yönelik sosyal medya hesapları, Kuşadası'nın yurtiçi ve yurtdışında tanıtımında büyük rol oynuyor.





■ RAMAZAN AYDEMİR

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