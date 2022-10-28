Sarıçay Barajı’nın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor

Aydın'ın Söke ilçesindeki Sarıçay Barajı'nda Devlet Su İşleri'nin çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Aydın'a yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Aydın ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Özellikle birbiri ardına inşa edilen göletler ve barajlar şehrin tarımsal geleceğine büyük katkı sunuyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.



EN ÖNEMLİ YATIRIM

Aydınlı vatandaşların yakından takip ettiği, yörenin son yıllardaki en önemli yatırımları arasında gösterilen Sarıçay Barajı'nda, çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca; "Aydınlı hemşehrilerimize bugün bir müjde veriyoruz. Sarıçay Barajı inşaatında sıyırma kazısı tamamlanmış olup, gövde dolgusu lı arasındolgusu imalatına başlanmıştır. Hayırlı olsun. Sarıçay Barajı projesinde tüm bileşenlerinin tamamlanmasıyla; Aydın'ın Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ile Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içmekullanma suyunu temin edecektir" dedi.



66 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANACAK

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajı'nın, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde olduğu, temelden 125 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacağı ifade edildi.



■ İHSAN KARATAŞ

DİĞER