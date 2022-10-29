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Haberler Aydın Aydın'da kasksız skuter kullanıcısına cezadan yağdı

Aydın'da kasksız skuter kullanıcısına cezadan yağdı

Aydın'da kaskı olmayan ve cep telefonu ile konuşan skuter kullanıcısı F.A. denetimler sırasında trafik ekiplerinden kaçamadı. Kurallara uymayan sürücüye 427 lira ceza yazıldı.

İHA

29.10.2022, 09:16

Aydın’da kasksız skuter kullanıcısına cezadan yağdı

Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki trafik denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde motosiklet başta olmak üzere sürücülere getirilen reflektör yelek zorunluluğu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu esnada F.A. isimli bir scooter sürücüsü kurallara uymadığı gerekçesiyle denetime takıldı.

Skuter sürücüsü F.A.yı kasksız ve cep telefonu ile seyir halinde gören ekipler, sürücüyü durdurarak reflektör yelek giymemek, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak ve kask takmamak ihlallerinden toplamda 427 TL idari para cezası uyguladı.

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