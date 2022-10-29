AYDIN'DA Cumhuriyetin 99'uncı yılı kutlamaları kapsamında Kahraman Türk Kadınlarına saygı yürüyüşü yapıldı. Aydın Kültür ve Turizm Derneği tarafından organize edilen yürüyüşte atlar ve yöresel kıyafetlerle katılan kadınlar ilginç görüntülere sahne oldu.

KADINLAR, yöresel kıyafetler giyerek kentte tur attı. Dev Türk Bayrağı ve Atatürk fotoğrafı alan kadınlar da yürüyüşe katıldı. Yöresel kıyafet giyen kadın, erkek ve çocukların olduğu atların önde olduğu yürüyüş Zafer Meydanı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Kent Meydanında toplanan vatandaşlar saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

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