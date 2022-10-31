ASKİ genel müdürünün görevi kötüye kullandığı kesinleşti

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür vekili olan ve hakkında daha önce mobing suçlamasıyla da dava açılan Hakan Olkaç'ın 'görevi kötüye kullandığı' ile ilgili Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden aldığı cezanın kesinleştiği ortaya çıktı. Olkaç hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla yapılan soruşturma sonunda Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi Genel Müdür Vekili'ne görevi kötüye kullanmaktan hapis cezası vermişti. Gerekçeli kararı 21 Nisan'da yayınlanan ceza için hükmün açıklanmasının 5 yıl geri bırakılmasına karar verildi. Ceza kararının Olkaç tarafından İstinaf Mahkemesi'ne götürülemeediği için kesinleştiği ortaya çıktı. Böylece 'görevi kötüye kullandığı' kesinleşen Olkaç, halen hem ASKİ'den hem de belediyeye ait AYBEL şirketinden Yönetim Kurulu Başkanı olarak iki maaş almaya devam ediyor.



DİĞER 3 İSMİN DE KESİNLEŞTİ

Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'ta çıkan kararda görevini kötüye kullandıkları gerekçesi ile dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Sümran Ünal ve Kamil Kaya, ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar, Sağlık Daire Başkanı Ahmet Balcı, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Bayram Gül, Hukuk Müşaviri Melike Kallemoğlu, MHP Meclis ve Encümen üyesi Murat Saltık ve bir dönem İmar Müdürlüğü yapan Tamer Toyran, Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay ile 1 yıl 15 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı. Olkaç'ın cezası kesinleşirken, Ahmet Balcı ile Ali Çetin'in aldıkları cezaya itirazının da reddedildiği belirtildi. Zafer Uçar'ın aldığı ceza da itiraz edilmediği için kesinleşmiş oldu.

10 KİŞİYE DAVA AÇILMIŞTI

FETÖ'nün belediyeler imamı olan Erkan Karaaslan'ın şirketinin hak ediş belgelerini 'hiçbir hizmet vermediği' gerekçesiyle imzalamadığı belirtilen ASKİ'de dönemin satın alma müdürü Ümmü Gülsüm Uslu'ya işkenceye varan oranda mobing uygulandığı gerekçesiyle 10 kişi hakkında dava açılmıştı. Olkaç hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenilen sanıklardan biri olmuştu.