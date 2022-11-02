Adaklıktı maskot oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde adaklık için aldığı ve "Teke" ismini verdiği keçi, hem dükkanın hem de sanayinin maskotu oldu. Kesmeye kıyamadığı keçisini çok sevdiğini söyleyen Kadir Üstün, "O benim evladım gibi. İlk zamanlara alışmaktan zorluk çektim ama şimdi alışverişe hatta araç tamirlerine bile beraber gidiyoruz. Dükkandan ayrılmıyor. Diğer iş yerinden arkadaşlarımız bile "teke"yi sevmeye geliyorlar. Bana çok düşkün. En büyük zevkim onunla birlikte fındık yemek. Görenler ilk başta şaşırıyor ama sonra onlar da seviyor" diye konuştu.





STRESİMİZİ ALIYOR

Üstün'ün dükkan komşularından Ali Arslan ise keçiyi ilk başta gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek "Zaman içinde biz de alıştık. Sahibinin peşinden ayrılmıyor. Bizler de kendisiyle oyun oynuyoruz. Stresimizi alıyor. Sanayimiz için değişik bir durum ama görenler zamanla alışıyor" dedi.



HÜSEYİN ÇALIŞKAN