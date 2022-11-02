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Haberler Aydın Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Balık almaya giden kamyonet denize düştü

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Balık almaya giden kamyonet denize düştü

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen olayda balık almaya giden kamyonet, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi üzerine denize düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

02.11.2022, 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022, 10:50

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Balık almaya giden kamyonet denize düştü

Olay, Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Altınkum'da bulunan balıkçı teknelerinin yanaştığı limana gelen bir kamyonet sürücüsü aracını iskeleye doğru sürdüğü esnada kalp krizi geçirdi.

Kamyonun geri geri gittiğini fark eden bir tekne çalışanı sürücüyü araçtan çekerek dışarı çıkarttı. Hareket halindeki kamyon ise denize düştü. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

O esnada bölgedeki balıkçılar ise denize düşen kamyonetin batmaması için halatla kıyıya bağladı. Sabah saatlerinde balık almaya gelen vatandaşlar ise olayı şaşkınlıkla izlediği görülürken, hastaneye kaldırılan talihsiz sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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