  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş

8.11.2022

İnsanlık ölmemiş
Aydın'ın Köşk ilçesinde içi para ve altınla dolu olan el çantasını sahibine ulaştıran belediye çalışanı Efe Kurnaz, 'insanlık ölmemiş" dedirtti. Ev almak isteyen 72 yaşındaki Kudret Tüfekçi, belediyenin yolunu tuttu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından belediyeden ayrılan yaşlı adam, el çantasını unuttu. Çantayı fark eden belediye çalışanı Efe Kurnaz, içinin para ve altın dolu olduğunu gördü. Kurnaz, kartvizitteki numarayı telefonla arayarak çantanın sahibine ulaştı. Belediyeye gelen Tüfekçi, 13 bin 500 lira, 11 bin 700 dolar ve 60 gram altının olduğu çantayı teslim aldı.

DUASI DAHA DEĞERLİ
İnsanlık görevini yaptığını dile getiren Kurnaz, Ben insanlık görevimi yaptım. Kudret amcanın duası her şeyden daha değerliydi" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA