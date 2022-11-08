İnsanlık ölmemiş

Aydın'ın Köşk ilçesinde içi para ve altınla dolu olan el çantasını sahibine ulaştıran belediye çalışanı Efe Kurnaz, 'insanlık ölmemiş" dedirtti. Ev almak isteyen 72 yaşındaki Kudret Tüfekçi, belediyenin yolunu tuttu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından belediyeden ayrılan yaşlı adam, el çantasını unuttu. Çantayı fark eden belediye çalışanı Efe Kurnaz, içinin para ve altın dolu olduğunu gördü. Kurnaz, kartvizitteki numarayı telefonla arayarak çantanın sahibine ulaştı. Belediyeye gelen Tüfekçi, 13 bin 500 lira, 11 bin 700 dolar ve 60 gram altının olduğu çantayı teslim aldı.



DUASI DAHA DEĞERLİ

İnsanlık görevini yaptığını dile getiren Kurnaz, Ben insanlık görevimi yaptım. Kudret amcanın duası her şeyden daha değerliydi" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE

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