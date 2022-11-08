Koçak Kanyonu çöplüğe döndü! Aydın’da yürek parçalayan manzara

Bölgenin en kısa zamanda tabiat parkı gibi bir statüye kavuşturulması gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü; "Büyük çoğunluğunun plastik eşya ve naylonların oluşturduğu çöplerin içinde, her türlü atık maddeyi görmek mümkündür. Köylerde eskiden, düğün vb. faaliyetlerde davetlilere verilen yemekler kalaylı bakır kaplarda verilirdi. Ancak şimdi bu gibi etkinliklerde kullan at tipi köpüklü kaplara geçildiği çöplerden görülmektedir. Küçük bir alanda bile tonlarca ve kamyonlarca çöpün biriktiği ve sürekli olarak su götürür mantığıyla çaylara ve Menderese oradan da denizlere kadar ulaştığı tespit edilmiştir.