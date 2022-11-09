Aydın’da uyuşturucu baskını! Yüzlercesi ele geçirildi!

Aydın'ın Söke ilçesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada 267 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmalı, Ticareti ve Kullanımının Önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Sazlı Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. isimli şahsa yönelik adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 267,33 gram kubar esrar ve 5 gram kenevir ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.