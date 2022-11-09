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Haberler Aydın Kuşadası'na 3 kruvaziyerle yaklaşık 6 bin 170 turist geldi

Kuşadası'na 3 kruvaziyerle yaklaşık 6 bin 170 turist geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki kruvaziyer turizm hareketliliği, limana demirleyen 6 bin 170 yolcu kapasiteli üç gemiyle devam etti. Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, Bahama bayraklı iki geminin Kuşadası'na ilk seferini yaptığını, limana demirleyen 3 gemiyle kente 6 bin 170 turistin giriş yaptığını ifade etti.

AA

09.11.2022, 14:06

Kuşadası’na 3 kruvaziyerle yaklaşık 6 bin 170 turist geldi

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Norwegian Epic" ve "Ambience" ile İtalya bayraklı "Costa Venezia" isimli kruvaziyerler yanaştı.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li turistlerin bir bölümü İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne hareket etti. Gemilerden inen bazı turistler ise Kuşadası merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Ege Port Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör, gazetecilere, Bahama bayraklı iki geminin Kuşadası'na ilk seferini yaptığını, limana demirleyen 3 gemiyle kente 6 bin 170 turistin giriş yaptığını ifade etti.

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