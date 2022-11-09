Pusat’ın Güneşi söndü

Didim ilçesinde yaşayan emekli Arif Kasapoğlu ve ev hanımı Türkmenistan uyruklu Annagül Hallova çifti, geçtiğimiz yıl ikiz çocuklarını kucaklarına aldı. İkizlerden erkeğe 'Pusat', kıza ise 'Güneş' ismini veren çift, Güneş'in sürekli ağlamasından endişelenerek, hastaneye götürdü. Yapılan testlerde, lösemi teşhisi konulan Güneş bebek, sevk edildiği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin Onkoloji Servisi'nde tedavi altına alındı.

MİNİK BEDENİ DAYANAMADI

Hemen tedavisine başlanılan Güneş bebeğin, gördüğü ilaç ve kemoterapi tedavisi sonrası hastalığında iyileşme görüldü. Ancak yaşaması için kızlarına uygun ilik nakli şart olduğunu öğrenen Kasapoğlu çifti, kendilerine ve ikizlerden Pusat'a gerekli tahlilleri yaptırdı. Kız kardeşi ile ilik uyumu yüzde 100 çıkan ikizlerden Pusat'ın iliğinin kardeşine nakledilmesine karar verildi.

İlik nakli için hazırlıklara başlanırken Güneş korona virüse yakalandı. Kan değerlerinin normale dönmesi ve uygun ameliyat koşullarının oluşması beklenirken Güneş bebeğin durumu giderek ağırlaştı. Minik bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. İkiz kardeşinden alacağı ilikle kurtulmasını bekledikleri kızlarının acı haberini alan Kasapoğlu ailesi yasa boğuldu.

'TAM ATLATTIK DERKEN'

Baba Arif Kasapoğlu, kızının yaşamak için verdiği savaşı kazanamadığını belirterek, "Kızım 3.5 aylıktan beri lösemi ile savaşıyordu. Bunun yanında bir sürü hastalık ile aynı anda koronaya yakalandı. Hastanede tam atlattık derken 15 gün geçmeden ikinci kez koronaya yakalandı entübe oldu. Umudumuzu kesmedik ancak çaresizliğimize yandık, kavrulduk. Kızım da vazgeçmedi, nefes almaya başlamıştı ancak minik bedeni daha fazla dayanamadı. Kader onu ikizinden ayırdı. Çok üzgünüz" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE