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Haberler Aydın Yunan unsurlarınca geri itilen 38 kaçak göçmen Kuşadası'nda kurtarıldı!

Yunan unsurlarınca geri itilen 38 kaçak göçmen Kuşadası'nda kurtarıldı!

Yunanistan'ın Türk karasularına geri ittiği 4 Türk vatandaşı ve 38 kaçak göçmen ile birlikte 1 göçmen kaçakçısı, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

DHA

09.11.2022, 09:25

Yunan unsurlarınca geri itilen 38 kaçak göçmen Kuşadası’nda kurtarıldı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Kasım saat 11.20'de, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 1'i göçmen kaçakçısı 4 Türk vatandaşı ile 38 kaçak göçmen, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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