Nysa’da tarih ve spor buluştu

AYDIN Milli Eğitim Müdürlüğü'nün "Tarihin Işığında Oryantiring" projesinin açılış etkinliği Nysa Antik Kenti'nde gerçekleştirildi. Proje kapsamında bir ilk olarak tarih dersi ile oryantiring sporu bütünleştirilerek öğrencilerin oryantiring ile keyifli bir öğrenme deneyimi yaşamaları hedeflendi. Nysa Antik Kenti Kazı Başkanı Öztaner rehberliğinde, Köşk Ayla Vural Anadolu Lisesi ve Efeler Hacı Celal Oto Ortaokulu öğrencileri antik şehrin tarihini öğrendi. Ardından öğrenciler takımlar halinde oryantiring sporu ile yarıştı.

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