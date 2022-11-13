  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kumar baskınında 20 kisi polisten kaçamadı

Kumar baskınında 20 kisi polisten kaçamadı

13.11.2022

Kumar baskınında 20 kisi polisten kaçamadı

AYDIN'DA yasadışı bahis ve kumara yönelik denetim yapan jandarma, 20 şüpheliyi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Yasa Dışı Bahis, Kumar, Tombala ve terör ağırlıklı suçlara ilişkin şüphelileri yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler 70 unsur ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin 797 şahsı sorgularken 20 şahsı yakaladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA