Kumar baskınında 20 kisi polisten kaçamadı

AYDIN'DA yasadışı bahis ve kumara yönelik denetim yapan jandarma, 20 şüpheliyi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Yasa Dışı Bahis, Kumar, Tombala ve terör ağırlıklı suçlara ilişkin şüphelileri yakalamak, haklarında adli ve idari işlem yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede harekete geçen ekipler 70 unsur ve 237 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonda 6 bin 797 şahsı sorgularken 20 şahsı yakaladı. Şüpheliler hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.

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