En baba acı

İzmir'in Selçuk ilçesinde kanala uçan otomobilde hayatını kaybeden İlayda Öztürk'ün (20), kaza sırasında babasından direksiyon eğitimi aldığı öğrenildi. Korkunç kaza 13 Kasım günü, Zeytinköy'de meydana geldi.

Isparta'da okuyan, üniversite öğrencisi İlayda Öztürk'ün kontrolünü kaybettiği otomobil, içinde su bulunan sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü İlayda Öztürk ile yanındaki babası Hüseyin Öztürk (55) yaralandı. Baba kız, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA AYAKTA DURAMADI

Durumu ağır olan İlayda Öztürk, ilk müdahalesinin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Öztürk, kazadan bir gün sonra taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İlayda Öztürk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İlayda Öztürk'ün ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Kızının ölüm haberinin ardından sinir krizi geçiren baba güçlükle ayakta durabildi.

SELÇUK'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Selçuk Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Zeytinköy Mezarlığı'nda toprağa verilen üniversite öğrencisi İlayda'nın ölümüyle sonuçlanan kazanın nedeni belli oldu. Olay günü Hüseyin Öztürk'ün, kızı İlayda'ya direksiyon eğitimi verdiği, bu sırada genç kızın direksiyonun hakimiyetini kaybederek kanala uçtuğu öğrenildi. Baba Hüseyin Öztürk aracın içinden kısa sürede çıkarken İlayda Öztürk, emniyet kemerini açamadığı için otomobilden çıkamayarak çok fazla su yuttu. İlayda kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

FATİH ŞENDİL