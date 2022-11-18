Kuşadası’nda 5 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Güzelçamlı sahilinde lastik botu denize indirmeye çalışan bir grubu fark etti. Bölgeye giden ekipler, 5 kaçak göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı belirtilen S.O.'yu Sisam Adası'na geçmeye çalışırken yakaladı. Motorlu lastik bota da el konuldu. Gözaltına alınan organizatörlük şüphelisi S.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği bildirildi.