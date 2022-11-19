Genç kalbi el vermedi... 1 haftalık askerden kahreden haber

Edinilen bilgiye göre, 1 haftalık asker olan Akay gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akay hayatını kaybetti.