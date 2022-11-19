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Haberler Aydın Genç kalbi el vermedi... 1 haftalık askerden kahreden haber

Genç kalbi el vermedi... 1 haftalık askerden kahreden haber

Vatani görevini gerçekleştirmek için memeleketi Nazilli'den Kütahya'ya giden Çağlar Akay (20), 1 hafta sonra geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. 1 haftalık askerin cenazesi, baba ocağı Nazilli'ye getirilerek sevenlerinin gözyaşları içinde toprağa verildi.

İHA

19.11.2022, 17:03

Aydın'ın Nazilli ilçesinden 1 hafta önce Kütahya'ya vatani görevini yapmak için giden Çağlar Akay (20) birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Genç kalbi el vermedi... 1 haftalık askerden kahreden haber

Nazilli'deki baba ocağından vatani görevini yerine getirmek için Kütahya Hava Er Komutanlığı'na giden Çağlar Akay 13 Kasım Pazar günü birliğine teslim oldu.

Genç kalbi el vermedi... 1 haftalık askerden kahreden haber

Edinilen bilgiye göre, 1 haftalık asker olan Akay gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Akay'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Akay hayatını kaybetti.

Genç kalbi el vermedi... 1 haftalık askerden kahreden haber

Nazilli Şirinevler Mahallesi'nde oturan ve oğullarının acılı haberini sabaha karşı alan İlyas ve Fatma Akay çifti ile ailenin yakınları yasa boğuldu. Kütahya'dan baba evine getirilen Akay'ın cenazesi evlerinin önünde helallik alınmasın ardından ikindi namazına müteakip toprağa verilmek üzere Kuyucak'ın kırsal Kayran Mahallesi'ne götürüldü.

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