Tarihi eser kaçakçıları sınır tanımadı! Antik kenti delik deşik ettiler!

Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi Asar mevkiinde bulunan Antiochia antik kentinde ( 1. Derece Sit Alanı) oluşturulan özel ekip tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan Ç.Y., A.S., B.Ç. M.K. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber kazdıkları çukurun içerisinde kıskıvrak yakalandı.