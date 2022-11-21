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Haberler Aydın Tarihi eser kaçakçıları sınır tanımadı! Antik kenti delik deşik ettiler!

Tarihi eser kaçakçıları sınır tanımadı! Antik kenti delik deşik ettiler!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulunan Antiochia antik kentinde kaçak kazı yapan tarihi eser kaçakçıları, arama yapan özel ekip timlerinden kaçamadı. Kaçakçılar kazdıkarı çukurun içinde kıskıvrak yakalandı.

İHA

21.11.2022, 11:40

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurun içinde suçüstü yakalandı.

Tarihi eser kaçakçıları sınır tanımadı! Antik kenti delik deşik ettiler!

Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi Asar mevkiinde bulunan Antiochia antik kentinde ( 1. Derece Sit Alanı) oluşturulan özel ekip tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan Ç.Y., A.S., B.Ç. M.K. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber kazdıkları çukurun içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Tarihi eser kaçakçıları sınır tanımadı! Antik kenti delik deşik ettiler!

Bölgede yapılan aramalarda 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet makara ve 1 adet halat bağlı kova ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçıları sınır tanımadı! Antik kenti delik deşik ettiler!

Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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