Alkollü sürücü dehşet saçtı

AYDIN'IN korkunç bir kaza yaşandı. Efeler ilçesinde alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımda yürüyen baba oğula çarptı. Kazada 7 yaşındaki Yasin Demir hayatını kaybederken, baba Ahmet Demir (39) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. BABANIN DURUMU AĞIR

Kaza, Denizli Bulvarı eski sanayi kavşağında meydana geldi. Şehir merkezine doğru seyir halinde olan Hüseyin Y. idaresindeki 09 LO 805 plakalı otomobil, iddiaya göre tabakhane deresi köprüsünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırımda yürüyen Ahmet Demir ve yanındaki oğlu Yasin Demir'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yasin Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Baba Yasin Demir ise ağır yaralı olarak ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Hüseyin Y. ise gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE