Aydın’da sezonun ilk deve güreşi festivali yapıldı

EGE bölgesinin geleneksel kış eğlencesi olan deve güreşlerinde sezonun ilk güreşine Aydın'ın Umurlu mahallesi ev sahipliği yaptı. Umurlu Deveciler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel deve güreşi festivaline binlerce vatandaş katıldı. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen yüzün üzerinde devenin güreştiği festivalde, rakiplerini yenen develerin sahipleri, kupa ile ödüllendirildi. Festivale katılan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı tarafından, ağalık kupası sahibine teslim edildi.

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