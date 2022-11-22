Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

AYDIN'IN Kuyucak İlçesinde kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, önceki gün 18.00 sıralarında Yamalak Mahallesi kavşağında meydana geldi. Nazilli istikametine seyir halinde olan Muzaffer Deniz idaresindeki otomobil kavşakta Ali Kiraz idaresindeki otomobille çarpıştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

KAZADA sürücüler Muzaffer Deniz ve Ali Kiraz ile 35 UY 398 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Şirin Deniz, Zübeyde Yavuz ve Samet Karaçelik yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevke dilen ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İHSAN KARATAŞ