2 yaşındaki Sama 7’nci kattan düştü

AYDIN İncirliova'da misafirliğe giden Suriye uyruklu ailenin 2 yaşındaki kızları 7. kattan düşerek ağır yaralandı. Sama kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Fatma Betül - Safvan Kudeymati çifti aile dostlarının evine 2 yaşındaki çocukları Sama Kudeymati ile misafirliğe gitti.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
MİNİK Sama annesinin yanından ayrılarak balkona çıktı. Apartmanın 7'inci katındaki balkonundan bir çocuğun düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Minik Sama Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun ailesi olay yerinde sinir krizi geçirirken, Sama'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İHSAN KARATAŞ