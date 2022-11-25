Aydın Valiliği’nden kadınlara özel proje

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, Aydın'da devam eden yatırımlar ve Valilik tarafından hazırlanan projeler hakkında önemli bilgiler verdi. Devlet yatırımı olan Aydın Şehir Hastanesi ve Aydın-Denizli otobanının tüm hızıyla devam ettiği belirten Vali Aksoy, bu iki önemli yatırımın 2023 yılında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

BEŞ ŞEHİRDE YAPILMIŞTI

Vali Hüseyin Aksoy, Aydın Valiliği himayesinde eşi Hülya Aksoy koordinatörlüğünde yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'ni de anlattı. Vali Aksoy, eşi Hülya Aksoy'un, bu proje ile daha önce görev yapmış oldukları Muğla, Mersin, Samsun, Diyarbakır ve Kocaeli'de yaklaşık bir buçuk milyon kadına ulaştığını açıkladı.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve İstihbarat Sorumlusu Şenol Kantürk, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütücülüğü üstlenilen ve proje hazırlığını Uzman Doktor Gülnur Saruhan'ın yaptığını dile getiren Vali Aksoy, "Projenin tanıtımı tüm ilçelerde yapıldı ve projeye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi" ifadelerini kullandı. Projenin, Aydın ve ilçelerinde 2 yıl süreceğini dile getiren Vali Aksoy, "Kadınlarımıza üreme sağlığı, menopoz, normal doğum, anne sütü ve emzirmenin önemini anlatarak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sunulmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

'GÖREVİMİZ DESTEK OLMAK'

Vali Hüseyin Aksoy, "Kadınlarımız şiddete uğradığında, böyle bir tehlike yaşadığında ya da tanıklık ettiğinde başvurabileceği kurum ve kuruluşlar ile 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirmek ve ihtiyaç halinde destek olmak, kurumsal olarak görevlerimiz arasında ilk sıralarda yer almaktadır" dedi.

ERKEN TANIDA ARTIŞ

AYDIN Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nin tanıtımları yapıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördüğünü ve memnuniyetle karşılandıklarını belirten Vali Aksoy, "21 Kasım 2022 güncel verilerine göre, il genelinde ulaşılması hedeflenen 411 bin 522 kadından, 92.493'üne ulaşılmıştır.

BİR önceki yıla göre projenin başladığı 2022 yılı kanser tarama hedef nüfusları, yapılan tarama sayılarında anlamlı bir artış saptanmıştır. Proje 1 yılını doldurmadan kanser tarama oranlarını ve pozitif sonuç çıkan kadın sayısını bir önceki yıla göre 4-5 kat artırmış, anlamlı ve olumlu sonuçlar elde edilmesine vesile olmuştur" şeklinde konuştu.

İHSAN KARATAŞ