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Aydın'da hareketli anlar! Silahlı saldırıda 2 yaralı!

Aydın'ın Çine ilçesinde 2 grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından silahlar patladı. Kurşunların isabet ettiği H.A. ile F.K. yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

AA

28.11.2022, 10:02

Aydın’da hareketli anlar! Silahlı saldırıda 2 yaralı!

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

H.A. ve F.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir grup arasında Sarıoğlu Mahallesi Şehit Sedat Parkı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen ve pompalı tüfek kullanılan kavgada, saçmaların isabet ettiği H.A. ile F.K. yaralandı.İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Aydın'daki çeşitli hastanelere gönderildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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