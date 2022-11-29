Nazilli Belediyesi’ne dev Erdoğan posteri

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın milli birlik ve beraberlik çağrısı karşılık bulurken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Türkiye gündemine oturan transferin ardından Başkan Özcan, Ankara'daki temaslarını tamamlayıp Nazilli'ye döndü. AK Partili Kürşat Engin Özcan için karşılama programı hazırlandı. AK Parti Aydın milletvekilleri, teşkilatlar ve belediye personelinin katılımıyla gerçekleştirilen törende Başkan Özcan belediye girişinde alkış yağmuruna tutuldu. Nazilli Belediyesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dev portresi asıldı.

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