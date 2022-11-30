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Haberler Aydın Aydın'da bir evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Aydın'da bir evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Aydın Efeler'de bulunan bir mahalledeki evde yangın çıktı. Vatandaşların yüreklerini ağzına getiren yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen evde ölen veya yaralanan olmadı.

İHA

30.11.2022, 09:13

Aydın’da bir evde çıkan yangın yürekleri ağza getirdi

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi 1973 sokakta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın en üst katında bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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