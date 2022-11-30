Milli birlik çağrısına kayıtsız kalamazdım

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı "6'lı masadan ayrıl" çağrısına kulak veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katılması nedeniyle ilçede düzenlenen karşılama töreninin ardından Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. ERDOĞAN'IN milli birlik ve beraberlik çağrısının ardından ilçeyi AK belediyecilik hizmetleriyle kavuşturmak istediğini söyleyen Başkan Özcan, "Önümüzdeki süreçte Nazilli, devletimizin hizmetleriyle tanışacak. Nazillimize hizmet yağmuru yağacak" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI DAVETİ

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'nde geçtiğimiz hafta gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nda İYİ Parti'den istifa ederek, AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan için ilçe başkanlığı tarafından karşılama töreni hazırlandı.

KENDİSİNİ güçlü bir şekilde karşılayan ve bağrına basan AK Parti ailesine teşekkür eden Kürşat Engin Özcan, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı daveti vardı. Biz de bu davete icabet ettik. En doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Kazanan Nazillimiz olacak" dedi.

AŞAMA AŞAMA HİZMET

BAŞKAN Erdoğan'ın rozet takmasının ardından Ankara'da birçok temasta bulunduğunu söyleyen Özcan, İller Bankası ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduğu projelerin önemine değindi. Özcan, "Sayın bakanlarımız tüm destekleri vereceklerine dair sözü iletti. İvedi olarak nelerin yapılabileceğini, bakanlıklarımızın imkanlarının ne olduğunu değerlendiriyoruz. Peyder pey yatırımlar gelecek. Cumhurbaşkanımız talimatı verdi ve hepsi olacak" dedi. Ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Özcan, "Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olmasını istiyoruz. Yarınları birlikte inşa edeceğiz. Vatan ve milletle tartışması olmayan, Türk milletiyle tartışması olmayan, onu inkâr etmeyen her yapıyla birlikte hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KİMSEYLE TARTIŞMAYA NİYETİM YOK'

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Recep Taner'in "Hakkımızı helal etmiyoruz" çıkışlarına nezaketle cevap veren Kürşat Engin Özcan şöyle konuştu: "Geçmişimizi inkar edecek değiliz. Yarınları inşa edeceksek, geçmişimize bakarak yarınlara yürüyemeyiz. Ben kendilerine sevgilerimi iletiyorum. Kimseyle tartışmaya, söz söylemeye niyetim ve düşüncem yok. Biz birlik ve beraberlik içerisinde Nazilli'nin kalkınmasını, gelişmesini Nazilli halkının istediği ve hak ettiği hizmetlere ulaşmasını hedefliyoruz."

ÜMİT ÖZMEN