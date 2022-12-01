Milli Park müdürü, ağaç kestiği için görevden alındı

KUŞADASI Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, Milli Park'ta izinsiz ağaç kestiği için görevden alındı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün 'Dünyada bir örneği daha olmayan' ifadesiyle tanıttığı; ulusal ve uluslararası bir çok yasayla korunan alan niteliğindeki Kuşadası'ndaki Milli Parkı'nın müdürü Koray Aşık, Aydın il merkezine alınırken, yerine Özcan Mersin getirildi.

YETKİLİLERİ SUÇLADI

Milli Park Müdürlüğü görevinin bu hafta sonundan itibaren sona erdiğini sosyal medya hesabından duyuran Aşık, görevden alınma nedenini, "5 adet tepesi kırılmış ve 3 adet devrik ağacı Olağanüstü Rapor Tanzim Etmeden Kestirmek ve Naklettirmek" ifadeleriyle açıklayarak diğer resmi kurum yetkililerini suçladı.

Meslek hayatında binlerce ağaç kestirdiğini, binlerce fidan diktiğini belirten Aşık, "Devletin 1 numaralı Anayasal görevi olan 'Devlet Vatandaşlarının Can ve Mal Güvenliğini Sağlar' amir hükmü gereği Olağan Üstü Rapor tanzim edilmesi ve onaylanmasına kadar geçecek yaklaşık 15-30 gün beklenmesinin imkansız olduğu durumlardan dolayı acil olarak kestirilmesi zorunluluktur" diye kendini savundu.

İBRAHİM UZUN