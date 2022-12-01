‘Topuklu Efe’ kendi topuğuna sıktı!

Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanlık hizmeti aldığı FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'ın organize suç örgütü kurmaktan tutuklanmasının ardından yaşanan bomba gelişme kentte gündem oldu. Karaarslan'ın ardından Çerçioğlu'nun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlardan yargılandığı davada avukatlığını yapması için vekalet verdiği emekli albay Mustafa Levent Göktaş hakkında Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili "silahlı suç örgütü kurmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

GÖKTAŞ'A 'DİREK' İHALE

Bulgaristan'da yakalanan ancak Bulgar mahkemesinin Türkiye'ye iade etmeme kararı verdiği Göktaş ve Çerçioğlu arasındaki ilişki hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Çerçioğlu'nun vekalet verdiği Göktaş'a pazarlık usulüyle 4 de ihale verdiği ortaya çıktı. Bu ihalelerden 3'ünün elektrik direği alımı olduğu anlaşıldı. Göktaş'a ait MLG Bilişim şirketi 2018'de Aydın Büyükşehir'den "coğrafi tabanlı veri toplama' ihalesini 179 bin 800 liraya aldı. Göktaş'a ait MLG Teknoloji şirketi 2018'de pazarlık usulüyle yapılan ihaleyle Aydın Büyükşehir'e 192 bin 350 liralık elektrik direği sattı. Aynı şirket yine Aydın Büyükşehir'e 2019'da 285 bin ve 2020'de ise, 285 bin 750 liralık elektrik direği daha sattı. Çerçioğlu'nun Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında avukatı olan Mustafa Levent Göktaş 5 yıl devam eden 14 celse süren davaya hiç girmezken üzerine 1 milyon lira civarında hem de 'pazarlık' yani davet usulüyle ihale alması kafalarda soru işareti oluşturdu.

NEDEN BU İSİMLERİ BULDU?

Çerçioğlu'nun danışmanlık hizmeti aldığı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birlikte yargılandığı Erkan Karaarslan'ın ihaleye fesat karıştırma ve organize suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklanmasının ardından avukatı Levent Göktaş hakkında da 'silahlı terör örgütü kurmak" suçlamasıyla dava açılması, "Özlem Çerçioğlu, kendine başka bir danışman veya avukat mı bulamadı? Neden ve arka plandaki hangi ilişkiler ağı nedeniyle bu isimleri seçti?" sorusunu gündeme getirdi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, geçtiğimiz günlerde mahkemece kabul edildi. İddianamede, Hablemitoğlu'nun öldürülmeden önce FETÖ'nün gerçek yüzünü deşifre etmeye yönelik çalışmalar yaptığı, bu kapsamda yazdığı 'Köstebek' adlı kitabın örgüt içerisinde büyük rahatsızlık uyandırdığı, bu nedenle FETÖ'nün azmettirmesi sonucu Levent Göktaş suç örgütü tarafından öldürüldüğü yer aldı.

'AZMETTİRİCİ GÜLEN'

SAVCILIK tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak 10 kişi hakkında hazırlanan iddianame Ankara 36'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen, örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ile eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirdiği, emekli Albay Levent Göktaş, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli Binbaşı Fikret Emek ise cinayeti işlediği suçlamasıyla 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle yargılanacak. SANIK Göktaş'ın ayrıca 'suç örgütü yöneticiliği' suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4'er yıla kadar hapisleri talep edildi. Eski Yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan 20'şer yıla kadar; Mehmet Narin 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

ERHAN GÜLENÇ