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Haberler Aydın Efsane Kasım indirimleri adı altında fuhuş, yasadışı bahis... Jandarmadan o sitelere erişim engeli

Efsane Kasım indirimleri adı altında fuhuş, yasadışı bahis... Jandarmadan o sitelere erişim engeli

Aydın'da Efsane Kasım indirimleri adı altında haksız kazanç elde etmek üzere, müstehcenlik, fuhuş ve yasadışı bahis içerikli toplamda 918 siteye jandarma ekipleri tarafından erişim engeli sağlandı.

İHA

03.12.2022, 10:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022, 10:52

Efsane Kasım indirimleri adı altında fuhuş, yasadışı bahis... Jandarmadan o sitelere erişim engeli

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal devriye ekipleri tarafından suç içerikli paylaşımlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 338 adet müstehcenlik içerikli site, 113 adet fuhuş içerikli site, 460 adet yasadışı bahis içerikli site, 7 Dolandırıcılık "Efsane Kasım İndirimleri" konseptindeki alışveriş yoğunluğunu fırsat olarak kullanıp, oltalama (phishing) methodu ile haksız kazanç elde etmeye yönelik geliştirilen internet sitesi tespit edilerek, toplamda 918 sitenin erişiminin engellenmesi sağlandı.

Ayrıca yapılan çalışmalarda 21 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Genel Güvenliği Tehlikeye Kasten Sokma, Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme, Müstehcenlik ve Yasa Dışı Bahis içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

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