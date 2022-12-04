Kuşadası Belediyesi’nin ‘mıcır’ davasında 2 tahliye

KUŞADASI Belediyesi tarafından yapılan mıcır ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet iddiasıyla tutuklu yargılanan belediyenin eski Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile Kartal Kara'nın tahliye edildiği öğrenildi. Kuşadası ilçesinde belediye tarafından geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 750 bin tonluk mıcır ihalesi davası büyük ses getirmişti.

İHALEYE fesat karıştırmak ve rüşvet iddiaları ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme çerçevesinde gözaltına alınan Kuşadası Belediyesi personellerinden eski Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile Kartal Kara, 7 Ekim'de Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Tutuklu olarak devam eden yargılama sürecinde Fatma Çanakçı ile Kartal Kara'nın tahliyesine, dava ile ilgili tutuklanan diğer 4 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verildiği öğrenildi.

İBRAHİM UZUN