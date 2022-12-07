Bir benzeri sadece Roma’da! Aydın’daki Mastaura Antik Kenti ziyaretçilerini bekliyor!

Bir taraftan restorasyon bir taraftan ise kazı çalışmaları devam ediyor. Hiç şüphe yok ki tanıtım süreci ile birlikte Nazilli'nin sembol yapılarından biri olacak. Bu anlamda Türkiye'mize hayırlı olsun. Hem Aydın önemli bir turizm destinasyonu kazanıyor hem de ülkemiz uluslararası camiada popülerliği çok yüksek, önemli bir turizm destinasyonu kazanıyor. Bu sonuca imza attığımız için hepimiz çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.