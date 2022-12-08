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Aydın'da TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, önce refüje ardından yolcu otobüsüne çarptı. Kazada şoförler ile otobüsteki yolculardan 2'si yaralandı.

DHA

08.12.2022, 17:48

Aydın’da TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Aydın-İzmir yolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ali Baran kullandığı 63 N 6488 plakalı TIR, kontrolden çıkarak önce refüje ardından arkadan gelen Mustafa Harmancık yönetimindeki 35 PK 951 plakalı yolcu otobüsüne yandan çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TIR şoförü Ali Baran, otobüs şoförü Mustafa Harmancı ile yolculardan Uğur Kamacı ve Asiye Avcı yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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