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Haberler Aydın TIR yolcu otobüsüne yandan çarptı: 4 kişi yaralı

TIR yolcu otobüsüne yandan çarptı: 4 kişi yaralı

10.12.2022

TIR yolcu otobüsüne yandan çarptı: 4 kişi yaralı

AYDIN'IN Germencik ilçesinde kontrolden çıkan TIR, önce refüje ardından yolcu otobüsüne çarptı. Kazada şoförler ile otobüsteki yolculardan 2'si yaralandı. Kaza, önceki gün 15.30 sıralarında Aydın-İzmir yolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ali Baran kullandığı TIR kontrolden çıkarak önce refüje ardından yolcu otobüsüne yandan çarptı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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