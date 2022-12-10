Yunus çiftten suçla omuz omuza mücadele

Aydın'da motosikletli yunus biriminde görevli Müşerref ve Fethi Yazgılı çifti, hayatın her alanında omuz omuza mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Müşerref (28) ve Fethi (28) Yazgılı, gittikleri olaylarda ve yol uygulamalarında birlikte görev alıyor. Aynı birimdeyken tanışıp evlenen çift, farklı motosikletlerde çalışsalar da karşılaştıkları birçok olayda ortak çalışma yürütüyor. Diğer meslektaşları gibi suçlulara göz açtırmamak için çalışan çift, zaman zaman kaçan şüphelileri motosikletle takip edip yakalıyor.

'ŞEFİM' DİYE SESLENİYOR

Babasının ve ağabeyinin de polis olduğunu, onlardan etkilenerek bu mesleği seçtiğini belirten Müşerref Yazgılı, 2 yıldır motosikletli yunus timinde görev aldığını, eşiyle birlikte çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Gurur verici bir mesleğe sahip olduğunu vurgulayan Yazgılı, "Eşimle ayrı motorlarda çalıştığımız için her zaman yan yana olma şansımız olmuyor. Fakat bazen bayan ekibe ihtiyaç olduğunda karşılaşıyoruz. Karşılaştığımızda eş olduğumuzu unutuyoruz. Orada daha profesyonel ekip arkadaşı olarak birbirimize yardımcı oluyoruz. Vatandaşın kimliğini eşime uzattığımda ona 'şefim' diye sesleniyorum. O da aynı şekilde bana 'şef aracı kontrol ettin mi?' diye soruyor. Omuz omuza çalışmak gerçekten güzel ve güçlü hissettiriyor" dedi.

"ÜNİFORMAYI GİYDİĞİMİZDE MESAİ ARKADAŞIYIZ"

Eşiyle mesaiye başladıklarında profesyonel davrandıklarını dile getiren Fethi Yazgılı ise "Üniformayı giydiğimizde mesai arkadaşı, çıkardığımızda eşiz. Üniforma varken öncelik mesai arkadaşlığı oluyor. Polislik zaten gurur verici bir meslek. Bir de aynı yerde aynı olaylara müdahale ediyor olmamız daha mutlu ediyor" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ