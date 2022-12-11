Engelli sporculara ‘ilgisizlik’ engeli!

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi A Grubu'nda mücadele eden ve sezon başında maçları yapmaları için kendilerine tahsis edilen salondan "başka müsabakalar var" denilerek her defasında il genelinde başka salonlara yönlendirilen Aydın Genç Efeler Spor Kulübü oyuncularını n çilesi bitmek bilmiyor. Maçlarını oynadıkları spor salonunda antrenman yapmalarına izin verilmeyen engelli basketbolcular, hafta içi antrenman yaptıkları salondan tekerlekli sandalyelerini sırtlanarak hafta sonları maç oynadıkları salona kendi imkanlarıyla taşımak zorunda kalıyorlar.

SOĞUKTA YAĞMURDA EZİYET

Fakat çile bununla bitmiyor. Bu sefer de salon, engelli kullanımına uygun olmadığı için basketbolcular merdivenler, dar kapı girişleri gibi engelleri aşmak zorunda kalıyorlar. Bu eziyetlere katlanan engelli sporcular, kendilerine özel tasarlanan 50 bin lira değerindeki tekerlekli sandalyelerinin zarar görmesinden ve maçlara çıkamamaktan endişe duyuyorlar. Aydın Genç Efeler Kulübü Başkanı Mehmet Güler, "Basketbolda pota ve saha alışkanlığı bakımından maç yaptığınız salonda antrenman yapmanız önemli. Maçın oynanacağı salonda antrenman yapamadığımıza mı yanalım, yoksa haftada 2-3 gün sandalyemizi sırtımıza alıp salon salon gezdiğimize mi yanalım? Soğuk havalarda, yağmurda eziyet çekmemize yanalım bilemiyoruz. Her şeye rağmen azimle çalışıyoruz" dedi.

İkisi kadın 12 engelli basketbolcu sahada galibiyeti kutlarken, işte böyle mutlulukla gülümsüyor.

Gönül verdikleri basketbol, onlara engellerini bir süreliğine de olsa unutturuyor. Tek istedikleri bu yolda hak ettikleri desteği görmek.

"SALONA GİRERKEN YARDIM ALIYORUZ"

AYDIN Genç Efeler Kulübü Başkanı Mehmet Güler, "Maçları oynadığımız salonda rampa, engelli duşu, tuvaleti yok. Salonun kapısı dar olduğundan sporcular salona girerken başkalarından yardım alıyor. Burada depomuz olmadığından spor malzemelerimiz açıkta bekliyor. Kulübümüz milli takıma sporcular yetiştiriyor. Özveriyle bir şeyler yapıyoruz ancak bürokraside tıkanıyoruz. Yöneticilerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi. Sporcu Uğur Özaydın da, "Basketbol oynamayı seviyorum. Spor sayesinde evimde oturmak yerine sosyalleşiyorum. Bir engeli aşmaya çalışırken başka bir engelle karşılaşmak, bizleri derinden üzüyor. Tek isteğimiz bize engel olunmaması" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE