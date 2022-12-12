Börekçinin kazandığı web ihalesine yargı el koydu

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında web sitesinin yenilenmesi ve Aydın kent portalı kurulması için çıktığı ihaleye yargı el koydu. Aydın Büyükşehir'e danışmanlık yapan ve FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ın Nevşehir'den hemşerisi olan ve daha önce bu kentteki İstanbul Börekçisi adlı işletmenin sahibi olduğu belirlenen İsmail Aydın'a ait Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği İktisadi İşletmesi'nin (YEKÜD) kazandığı ihaleyle ilgili "ihaleye fesat karıştırıldığı" suçlamasıyla dava açıldı.



KOMİSYONA SUNDU

İddianameyi hazırlayan savcı, ihalenin Karaarslan organizasyonunda danışıklı bir şekilde hareket edilerek YEKÜD'e bırakıldığını öne sürdü. Çünkü ihalede YEKÜD, Efor Bilişim ve Karge Danışmanlık şirketlerinden teklif istendi. İhaleye YEKÜD 166 bin lira teklif verirken Efor Bilişim ise, iş yoğunluğu sebebi ile bu iş için teklif vermeyeceğini belirten bir yazıyı ihale komisyonuna zarfla sundu. İşin garip tarafı YEKÜD, en son 165 bin liraya üstlendiği ihaleyi aldıktan sonra işi Efor Bilişim firmasına taşeron olarak yaptırdı. Karaarslan, İsmail Aydın ve Efor Bilişim firmasının sahibi Özgür Karaca'nın 7 yıla kadar hapse çarptırılmasını istendi.Savcı, iddianamede YEKÜD'ün aldığı bu işi ihaleye yoğunluktan katılmadığını belirten Efor'a yaptırılmış olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve şüphelilerin ihaleye fesat karıştırdıklarını gösterdiği yönündeki kanaatini vurguladı.

Erkan Karaarslan



PARA AKTARIMI YAPILDI

Kararaslan'ın ihaleye İsmail Aydın'ın sahibi olduğu YEKÜD'ü sokarak teklif verdirdiğini belirten savcı, sonrasında teklif veren diğer firma Efor Bilişim'in sahibi olan Karaca ile anlaştıkları, Özgür Karaca'nın iş yoğunluğu nedeniyle ihaleden çekilmesine yönelik dilekçe verdirdikleri, nitekim Özgür Karaca'nın alınan ifadesinde tevil yollu Karararslan'ın firmasının ihalede olması nedeniyle ihaleden çekildiğini ifade ettiğine dikkat çekti. Savcı, Karaarslan'ın İsmail Aydın'ı rakip firma sahibi olduğu için tanıdığını ifade etmiş ise de aralarında MASAK raporunda görünen para aktarımı olduğunu vurguladı.



İsmail Aydın



ÇERÇİOĞLU'NA KENDİSİ SÖYLEMİŞ

Erkan Karaarslan ifadesinde, web sitesi tasarımının yenilenmesi ve kent portalı oluşturulması gerektiğini Çerçioğlu'na kendisinin söylediğini ifade etti. Karaarslan, ihale sürecine dahil olmadığını, Efor firmasının sahibi Özgür Karaca'yı tanıdığını ancak bunun dışında kendisi ile bir bağlantısının söz konusu olmadığını söyledi.

'CAZİP TEKLİF VERİNCE ANLAŞTIK'

YEKÜD'ÜN sahibi gözüken ve daha önce Karaarslan ile benzeri konudaki bir davada sanık olan İsmail Aydın, "Karge ve Efor firmalarını ve sahiplerini tanımıyordum. İhale sırasında Özgür Karaca'yı tanımıyordum. Efor firmasının sahibi olduğunu söyleyen Özgür Karaca, işi kendisinin yapabileceğini söyledi. Cazip fiyat teklif edince sözleşme imzaladık" dedi.

ERHAN GÜLENÇ / ÖZEL HABER