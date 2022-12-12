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Haberler Aydın Doğanın gücü Aydın'daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Doğanın gücü Aydın'daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Aydın'da artan yağışların ardından vatandaşların Tabakhane Deresi'ne attığı çöpler gün yüzüne çıktı. Yüksek kesimlerden inen yağmur suyu dereyi temizlerken içine atılan atıklar kenarda toplandı. Çöpleri gören vatandaşlar "doğanın gücü insanlık ayıbını örtmeye yetmedi" şeklinde yorumlarda bulundu.

İHA

12.12.2022, 13:47

Aydın'da hafta sonu etkisini gösteren kuvvetli yağış, il merkezinin göbeğinden geçen ve kentin simgesi haline gelen Tabakhane Deresi'ndeki su seviyesini de yükseltti.

Doğanın gücü Aydın’daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve kış aylarındaki yağış yetersizliği dolayısıyla neredeyse kuruma noktasına gelen Tabakhane Deresi son günlerdeki yağışlarla tekrar eski günlerine döndü.

Doğanın gücü Aydın’daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Yağmur suyu, duyarsız vatandaşlar tarafından dere yatağına atılan su ve meşrubat şişeleri, yiyecek ambalajları ve sigara paketi gibi birçok atıkla çöplüğe dönen Tabakhane Deresi'ni temizlese de derenin kenarlarında üst kesimlerde kalan çöpler kötü görüntü oluşturmaya devam ediyor.

Doğanın gücü Aydın’daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Dere yatağının kenarlarında oluşan ve kent estetiğine zarar veren kötü görüntü gören bazı vatandaşlar 'doğanın gücü insanlık ayıbını örtmeye yetmedi' yorumunda bulunuyor.

Doğanın gücü Aydın’daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Ahmet Karıncalıoğlu isimli vatandaş kirlilik hakkında konuşarak, "Kentin ortasından geçen Tabakhane Deresi Aydın'ın simge yerlerinden biri haline geldi. Maalesef duyarsız insanlar tarafından her zaman kirletiliyor. Defalarca kez temizlense de kısa zaman içerisinde yine çöplüğe dönüyor.

Doğanın gücü Aydın’daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Hafta sonu yağmurun yağması ile birlikte çöpler de suyun akıntısına kapılıp gitti ama kenarlarda beton kısımların üzerinde kalan çöpler halen daha duruyor. Doğanın gücü derenin dibindeki çöpleri temizlemeye yetse de diğer kısımlara yetmedi. Yağmur biraz daha yağar, derenin debisi biraz daha yükselirse onlar da gider ama dere kirletilmese her zaman temiz kalsa çok daha güzel olur" dedi.

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