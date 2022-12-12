Doğanın gücü Aydın’daki insanlık ayıbını örtmeye yetmedi

Hafta sonu yağmurun yağması ile birlikte çöpler de suyun akıntısına kapılıp gitti ama kenarlarda beton kısımların üzerinde kalan çöpler halen daha duruyor. Doğanın gücü derenin dibindeki çöpleri temizlemeye yetse de diğer kısımlara yetmedi. Yağmur biraz daha yağar, derenin debisi biraz daha yükselirse onlar da gider ama dere kirletilmese her zaman temiz kalsa çok daha güzel olur" dedi.