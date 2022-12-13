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Haberler Aydın Çocuğuna park yeri tutan kadının ayağını ezip kaçtı

Çocuğuna park yeri tutan kadının ayağını ezip kaçtı

Aydın Efeler'de sokakta oğluna park yeri tutan kadınla tartışan daha sonra kadının ayağını ezerek kaçan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı.

İHA

13.12.2022, 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022, 09:15

Çocuğuna park yeri tutan kadının ayağını ezip kaçtı

Olay, İzmir'in Efeler ilçesinde Hasanefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kadın oğlunun aracını park edebilmesi için sokakta bulunan park yerini tuttu. O esnada boş park alanını gören 09 FF 473 plakalı otomobil sürücüsü, aracını oraya park etmek istedi. Kadın, park yerini oğlu için tuttuğunu söyleyerek, otomobil sürücüsüne başka bir yere park etmesini söyledi.

Otomobil sürücüsü ile kadın arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, 09 FF 473 plakalı otomobilin sürücüsü, sinirlenerek kadının ayağını arabayla ezip, olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerine gelen oğlu, kaçan aracı durdurmaya çalışırken, ezilme tehlikesi atlattı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı. Talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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