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Haberler Aydın İki kez kanseri yendi şimdi çocuklar için çalışıyor

İki kez kanseri yendi şimdi çocuklar için çalışıyor

13.12.2022

İki kez kanseri yendi şimdi çocuklar için çalışıyor

AYDIN'DA yaşayan, iki kez kanseri yenip, hayata tutunan ve geçirdiği yoğun tedavi süreci nedeniyle mesleğinden emekli olan öğretmen Havva Çetintürk, ömrünü lösemili çocuklara adadı. Kanserle mücadele ederken, amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi bu kez lösemili çocukların kış aylarında hastalanmaması için veriyor. LÖSEV çiftliğinde görev yapan Çetinkaya, "Kış aylarında sıkça rastladığımız koranavirüs, grip, öksürük ve benzeri hastalıklarla bire bir mücadelede C vitamini çok önemli. Bu vitamini en çok içinde barından meyvelerden biri mandalina. Lösemili çocukların hastalıkları kolay atlatması için LÖSEV'in Seferhisar'daki çiftliğinde mandalina toplayıp kasalarla çocuklarımıza gönderdik" dedi.

RAMAZAN AYDEMİR

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