Buharkent’te Deve Güreşi Festivali

AYDIN Buharkent Belediyesince yörük kültürünün önemli geleneklerinden olan ve her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 18 Aralık Pazar günü yapılacak. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden getirilecek olan 150 pehlivan deve, Buharkent Deve Güreşi Arenası'nda kıran kırana güreşecek.

KUPAYLA ÖDÜLLENDİRİLECEKLER

Renkli görüntülere sahne olması beklenen festival, gün boyunca sürecek. Güreşlerini kazanan develerin sahiplerine kupa verilecek. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Bizim deve güreşlerimiz zevkli ve güzel geçer. Biz tüm deve güreşi sevenleri bekliyoruz. Festivalimiz ücretsizdir. Kalabalık olacağını düşünüyorum" diye konuştu.