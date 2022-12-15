Devlete büyük ayıp

Yeni Asır'ın, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç, Sağlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Ahmet Balcı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personeli Mimar Ali Çetin ve Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar'ın yargılandıkları davada, haklarında verilen 'görevi kötüye kullandıkları' kararının kesinleştiğine yönelik haberi ses getirdi.

VATANDAŞ DİLEKÇE VERDİ

Cezalarıyla ilgili haklarında 'hükmün açıklanması geriye bırakılmasına' karar verilen bu isimlerin memuriyet görevinden alınıp alınmaması gerektiği Aydın kamuoyunda tartışılırken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Serhan Seyhan isimli vatandaş, söz konusu kişilerin görevden alınmaları talebiyle Aydın Valiliği'ne dilekçe verdi. Valilik tarafından, bu dilekçe ve ekler Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilerek, söz konusu talebin incelenmesi ve sonucunun Valiliğe bildirilmesi istenildi. Belediye, Valilikçe gönderilen yazıya görevi kötüye kullandığı kesinleşen Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar üzerinden cevap yazısı gönderdi.

VALİLİĞE SKANDAL CEVAP

Valiliğin inceleme istediği yazıya hakkında inceleme yapılması istenen isimlerden biri üzerinden cevap verilmesi "büyük saygısızlık" olarak nitelendirildi. Uçar, gönderdiği cevapta hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasının bir hüküm veya mahkumiyet ifade etmediğini savunarak, bunun memuriyete engel teşkil etmeyeceğini ifade etti.

"Suç 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesi kapsamında memuriyete engel bir suç niteliğinde olsa dahi 5271 sayılı Kanunun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiğinden bu durumun memuriyete engel teşkil etmediği ve bu kapsamda ilgililerin memuriyet görevlerine son verilmesinin mümkün olmadığı" cevabını verdi. Belediyenin Valiliğe görevden alınması konusunda inceleme yapılması istenilen bir isim ile cevap vermesi ise skandal olarak değerlendirildi.

OLGAÇ'IN CEZASI KESİNLEŞMİŞTİ

AYDIN 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'ta çıkan kararda, görevini kötüye kullandıkları gerekçesi ile dönemin Belediye Başkan Yardımcıları Sümran Ünal ve Kamil Kaya, ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Uçar, Sağlık Daire Başkanı Ahmet Balcı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı personeli Mimar Ali Çetin, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Bayram Gül, Hukuk Müşaviri Melike Kallemoğlu, MHP Meclis ve Encümen üyesi Murat Saltık ve bir dönem İmar Müdürlüğü yapan Tamer Toyran, 10 ay ile 1 yıl 15 gün arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmıştı. Olgaç'ın cezası kesinleşirken, Ahmet Balcı ile Ali Çetin'in aldıkları cezaya itirazının da reddedildiği belirtildi. Zafer Uçar'ın aldığı ceza da itiraz edilmediği için kesinleşmiş oldu.

ERHAN GÜLENÇ