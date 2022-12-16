CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne mobbing faturası! Yıldırma politikası uygulayıp eşini de başka ilçeye sürdüler

FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaaslan'ın şirketi Muhkem Danışmanlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'ihale danışmanlığı alımı' ihalesini 27 Şubat 2015'te kazandı. Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nda satın alma şube müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu (44) da hizmet alımının yerine getirilip getirilmediğinin tespiti için kontrol amiri olarak görevlendirildi. Muhkem Danışmanlık şirketinin sözleşme şartlarını yerine getirmediğini tespit eden Uslu, firmaya haksız ödeme yapılmasını engelleyince o günden sonra zincirleme mobbinge maruz kaldı.

İLK OLARAK FOTOKOPİCİ YAPTILAR

Uslu, ilk olarak ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt tarafından aylarca fotokopi çekmeye ve taşeron çalışanların akaryakıt fişlerini kontrol yapmaya zorlandı. Canyurt'un yanı sıra üst düzey bürokratlar da Uslu'ya mobbing uygulamaya devam etti. Uslu, dönemin Genel Sekreteri Uğur Cebeci'nin odasına çağrıldı. Cebeci'nin 'neden hakkediş belgeni imzalamıyorsun? Son kararın ne?' dedi. Uslu da, 'Hizmet sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak gerçekleşmediği için imzalamıyorum. Aksi takdirde kamu zararına ve edimin ifasına fesat karıştırma suçunu işlemiş olacağım' dedi.

EŞİNİ DE BAŞKA BİR İLÇEYE SÜRDÜ

Bu görüşmede 'eşin hangi birimde çalışıyor' diye soran Cebeci, Uslu'nun eşi Ali Altenel'i de başka bir ilçeye sürdü. Uslu, ilerleyen süreçte çağrıldığı Canyurt'un odasında Erkan Karaaslan ile görüştü. Karaaslan 'Muhkem'e ait belgeleri neden imzalamıyorsun? Hakkında dava açacağım. Son kararını Nermin Canyurt'a bildir' dedi. Uslu da 'imzalamıyorum. Dava açabilirsiniz' diyerek odadan ayrıldı. Bilgisayarı ve masası elinden alınan Uslu, kapı önünde ve cam kenarında vasat bir masaya oturtuldu. Kadrosu müdürlük olan Uslu, Daire Başkanı Canyurt ile dönemin Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün aldığı karar ile 90 km uzaklıktaki Buharkent ASKİ şube şefliğine sürüldü.

MESAİSİNİ BANKTA TAMAMLADI

Bu sürede yıllık izne çıkması da engellenen Uslu'ya yıldırma politikası uygulandı. Yaşadığı baskılar nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Uslu, bu dönemde kızıyla ve eşiyle de ilgilenemedi. 8 Kasım 2017'ye kadar kendisine hiçbir görev verilmeyen Uslu, mesaisini banlarda oturarak tamamladı. Uslu, defalarca başka kurumlara geçmek istemesine rağmen dilekçeleri reddedildi. Uslu'nun işe gelip gelmediğin tespit etmek için özel olarak bir personel bile görevlendirildi. Talihsiz kadının işyerinde olup olmadığını belirlemek için kamera önüne geçip görüntü vermesi bile istendi.

10 YÖNETİCİNİN 2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Uslu'nun şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç, Erdoğan Öztürk, ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nermin Canyurt, Aydın Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Şefika Çoban, Genel Sekreter Ahmet Uğur Cebeci, Abone İşleri Darie Başkan vekilleri Vicdan Çetav, Tanju Topçu, Tufan Yılmaz, Egemen Emre Beşli, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı vekili Metin Erdoğan hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı. 10 belediye yöneticisi Aydın 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor.

20 BİN LİRALIK TAZMİNAT

Uslu'nun ASKİ Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Uslu, Aydın 1. İdare Mahkemesinde açtığı davada, kendisine 5 yıl boyunca uygulanan ağır mobbingi tek tek anlatarak uğradığı maddi, manevi kayıpların tazmin edilmesini talep etti. Aydın 1. İdare Mahkemesi 31 Mart 2022 tarihli kararında Uslu'nun başvurusunu haklı bularak ASKİ Genel Müdürlüğünü 20 bin lira tazminata mahkum etti. ASKİ dosyayı İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İzmir 6. İdari Dava Dairesi, Uslu'nun mobbinge maruz kaldığına hükmederek ASKİ Genel Müdürlüğü'nün itirazını reddetti. Dosya kesin olarak hükme bağlanarak onandı.