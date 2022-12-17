Kalbinde yırtık çıkan adam yama ile hayata tutundu

Aydın'da kalp krizi sonrası kalbinde yırtık oluşan Muzaffer Çamlı (67), Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde açık kalp ameliyatına alındı. Çamlı'nın kalbindeki geniş yırtık yama ile başarıyla kapatıldı. Hayati tehlikeyi atlatan Çamlı'ya yapılan kontrollerde, yamada küçük bir açıklık saptandı. Bu açıklık da girişimsel yöntemle kapatılarak hasta sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Berent Dişçigil ve girişimsel yöntem ile açıklığı kapatan Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Çağdaş Akgüllü yaptıkları ortak açıklamada, "Kalpte yırtık oluşması, kalp krizi sonrası ortaya çıkabilen en ölümcül durumlardandır. Dünyadaki en ileri kalp merkezlerinde yapılabilen tedavileri hastanemizde gerçekleştirdik. Birlikte çalıştık, bu alandaki son gelişmeleri ve teknikleri uygulamak suretiyle hastamızın kalbindeki yırtık başarı ile tamir edildi ve sağlığına kavuşmuş olarak taburcu oldu" dediler.



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