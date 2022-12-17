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Haberler Aydın Otoyol 2023’te açılıyor Kuyucak-Denizli etabında sona doğru

Otoyol 2023’te açılıyor Kuyucak-Denizli etabında sona doğru

17.12.2022

Otoyol 2023’te açılıyor Kuyucak-Denizli etabında sona doğru
AYDIN-DENİZLİ otoyolunun 2023'ün ikinci yarısında açılması planlanıyor. İzmir ile Antalya'yı birbirine bağlayacak, geçen yılın sonunda temeli atılan otoyolun yüzde 55'i tamamlandı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ilk etapta kullanıma açılacak olan Kuyucak-Denizli kısmını inceledi. Vali Aksoy'a Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol eşlik etti. Vali Aksoy, otoyolun 163 kilometre olacağını belirterek, "Kuyucak-Denizli bölümü 2023 yılında hizmete girecek" dedi. Başkan Erol da otoyolun tamamlanması ile önemli tatil ve turizm beldelerinin birbirine bağlanacağını ve bölgenin cazibesinin artacağını kaydetti.

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