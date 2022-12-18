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Haberler Aydın 1 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama!

1 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 1 milyon TL değerinde temizlik malzemesi çalındığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameraları izlenerek tespit edilen 5 şüphelinin adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, çalıntı malzemelerin yanı sıra çok sayıda ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirilirken şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

DHA

18.12.2022, 16:25

1 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir depodan 1 milyon TL değerinde havuz malzemesi çaldığı belirlenen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Değirmendere Mahallesi Kirazlı Yolu Caddesi'ndeki bir depodan 1 milyon TL değerinde havuz temizlik malzemesi çalındı. İhbar sonrası harekete geçen polis, bölgedeki kameraları izleyip 5 şüpheliyi belirledi. Ekipler 2 ayrı adrese baskın yaptı, M.A.P., O.K., A.E., F.B. ve H.K. gözaltına alındı. Baskınlarda havuz malzemelerinin yanı sıra ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 19 mermi ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden F.B. ve H.K. polisteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, M.A.P., O.K., A.E. tutuklandı.

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