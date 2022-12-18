1 milyon liralık vurgunda 3 tutuklama!

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde bir depodan 1 milyon TL değerinde havuz malzemesi çaldığı belirlenen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Değirmendere Mahallesi Kirazlı Yolu Caddesi'ndeki bir depodan 1 milyon TL değerinde havuz temizlik malzemesi çalındı. İhbar sonrası harekete geçen polis, bölgedeki kameraları izleyip 5 şüpheliyi belirledi. Ekipler 2 ayrı adrese baskın yaptı, M.A.P., O.K., A.E., F.B. ve H.K. gözaltına alındı. Baskınlarda havuz malzemelerinin yanı sıra ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, 19 mermi ve 19 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüphelilerden F.B. ve H.K. polisteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı, M.A.P., O.K., A.E. tutuklandı.