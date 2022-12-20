Buharkent’te deve güreşlerini 10 bin kişi izledi

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde 150 devenin arenaya çıktığı festivali 10 bin kişinin izlerken güreşlerde renkli görüntüler oluştu. Buharkent Belediyesi'nce devecilik kültürünü yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için düzenlenen deve güreşleri, Buharkent Deve Güreş arenasında yapıldı. Güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 150 namlı deve katıldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde, kazanan develerin sahiplerine protokol üyelerince kupaları verildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, sezonun en büyük deve güreşi organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Seyir ve otopark açısından bakıldığında deve güreşi sahamız, bölgenin en güzel güreş sahası. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen 150 pehlivan devemiz, burada izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Önceki yıl pandemiden dolayı güreşlerimizi yapamamıştık, geçen yıl yaptık. Bu yıl da deve güreş festivalimize oldukça yoğun bir ilgi var" dedi.

İHSAN KARATAŞ