Didim’de tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Olay, Hisar Mahallesi Kocakuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Burhan Soydan, vasisi olduğu ileri sürülen, reşit olmayan genç kızın sevdiğine kaçması üzerine, kızın olduğu eve geldi. Kızın sevgilisi olduğu iddia edilen R.T.'nin dayısı V.Ö. evinin balkonundan Soydan'a pompalı tüfekle tek el ateş etti. Ağır yaralanan Soydan, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevk edilen Soydan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları ve olay tanıklarının bilgilerinden yola çıkan emniyet güçleri, olayı failinin V.Ö. olduğunu tespit etti. V.Ö. ile yeğeni R.T. emniyet güçlerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.